Ветеринарные препараты на маркетплейсах: советы для жителей Приангарья

Ветеринарная служба Иркутской области предостерегает от покупки ветеринарных препаратов на маркетплейсах, так как там не соблюдаются необходимые условия хранения, особенно температурный режим для вакцин и антибиотиков.
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