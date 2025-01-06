«Рождество с Григорием Лепсом» покажет Первый канал

Гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом» будет показан 7 января в эфире Первого канала. Это запись большого музыкального шоу, которое состоялось 22 декабря на московской Live Арене в присутствии 11 тысяч зрителей.
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