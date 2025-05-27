Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал НАТО ходячим трупом

Североатлантический альянс (НАТО) превратился в «ходячий труп», а Евросоюз разваливается. Такое заявление сделал 26 мая экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X.
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