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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Турецкие банки могут расширить прием платежей из России

Турецкие банки в скором времени могут расширить прием платежей из России, пишут «Известия». В «зеленый список» продукции, по которому банки готовы проводить транзакции, могут включить товары народного потребления, электронику, продукцию автомобильного и машиностроительного секторов.

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