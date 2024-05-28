Турецкие банки могут расширить прием платежей из России

Турецкие банки в скором времени могут расширить прием платежей из России, пишут «Известия». В «зеленый список» продукции, по которому банки готовы проводить транзакции, могут включить товары народного потребления, электронику, продукцию автомобильного и машиностроительного секторов.
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