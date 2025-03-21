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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Хэмилтон и команда воодушевлены, но я всегда смотрю на негативную сторону!»

Руководитель «Феррари» с осторожностью воспринял поул Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринту Гран-при Китая.

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