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Под видом польских фермеров протестуют шпионы из России

Под видом польских фермеров протестуют шпионы из России

Русские шпионы прикинулись польскими фермерами: Новая теория заговора от украинского министра МалюськиМинистр юстиции Незалежной Денис Малюська считает, что путинские шпионы затесались в ряды фермеров в Польше.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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13 час.
VO
Vitya Ostap
Ну и откуда это все знаешь, сам шпион или списки получил
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4 час.

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