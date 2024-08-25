БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Задержание (а некоторые политики считают, что и вовсе - похищение) основателя Telegram Павла Дурова в Париже обрастает новыми подробностями.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«  Сам предприниматель знал, что полиция может задержать его, если он появится на французской земле »  Знал и полез , фамилию оправдывает полностью.
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15 час.
Дмитрий Бакланов
А ничего, что эта система связи активно, и явно не в пользу нашей страны, используется ЦИПСО для информационной войны, и ЦРУ для шпионажа? Кто бы говорил о конфеденциальности, если любой может выложить пост с брехней или стратегической тайной? А как же конфеденциальность секретов частной жизни, если видосики, компрометирующие людей выложены в телеграмме?
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14 час.

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