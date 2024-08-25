Задержание (а некоторые политики считают, что и вовсе - похищение) основателя Telegram Павла Дурова в Париже обрастает новыми подробностями.
"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
« Сам предприниматель знал, что полиция может задержать его, если он появится на французской земле » Знал и полез , фамилию оправдывает полностью.
Ответить
15 час.
Дмитрий Бакланов
А ничего, что эта система связи активно, и явно не в пользу нашей страны, используется ЦИПСО для информационной войны, и ЦРУ для шпионажа? Кто бы говорил о конфеденциальности, если любой может выложить пост с брехней или стратегической тайной? А как же конфеденциальность секретов частной жизни, если видосики, компрометирующие людей выложены в телеграмме?
Ответить
14 час.
Свежие комментарии