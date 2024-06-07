«Все абсолютно зеркально»: названы страны, куда Россия может отправить оружие для удара по США

Игорь Кузнецов

Очень удобно сидеть перед компом всоцсети и обсуждать - куда и сколько поставят, ещё и чего. Сколько нужно, куда нужно и когда решат компетентные военные и Главнокомандующий возьмёт на себя ответственность. А Брежнев взял на себя за воод СА в Афганистан в декабре 1979 года или тоже на собраниях голосовали и советовали?