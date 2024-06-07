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«Все абсолютно зеркально»: названы страны, куда Россия может отправить оружие для удара по США

«Все абсолютно зеркально»: названы страны, куда Россия может отправить оружие для удара по США

Фото: пресс-служба Минобороны РФ. Россия может отправить свое оружие КНДР, Кубе и Ирану для ударов по США в качестве ответной меры на вооружение Америкой Украины.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Куба нужна,Куба, оправдать своё название Коммунисты У Берегов Америки. Помнится как штаты обгадились во время Карибского кризиса, возможно Россия напомнит им. Куба,Куба,Куда  - Куба любовь моя,это идут барбудос.
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7 час.
Андрей Тихонов
Опять блаблабла, ктоже будет своих деток и хаты мочить в лондонах и манхетенах....
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3 час.
Игорь Кузнецов
Очень удобно сидеть перед компом всоцсети и обсуждать - куда и сколько поставят, ещё и чего. Сколько нужно, куда нужно и когда решат компетентные военные и Главнокомандующий возьмёт на себя ответственность. А Брежнев взял на себя за воод СА в Афганистан в декабре 1979 года или тоже на собраниях голосовали и советовали?
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2 час.

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