Фото: пресс-служба Минобороны РФ. Россия может отправить свое оружие КНДР, Кубе и Ирану для ударов по США в качестве ответной меры на вооружение Америкой Украины.
«Все абсолютно зеркально»: названы страны, куда Россия может отправить оружие для удара по США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Куба нужна,Куба, оправдать своё название Коммунисты У Берегов Америки. Помнится как штаты обгадились во время Карибского кризиса, возможно Россия напомнит им. Куба,Куба,Куда - Куба любовь моя,это идут барбудос.
Ответить
7 час.
Андрей Тихонов
Опять блаблабла, ктоже будет своих деток и хаты мочить в лондонах и манхетенах....
Ответить
3 час.
Игорь Кузнецов
Очень удобно сидеть перед компом всоцсети и обсуждать - куда и сколько поставят, ещё и чего. Сколько нужно, куда нужно и когда решат компетентные военные и Главнокомандующий возьмёт на себя ответственность. А Брежнев взял на себя за воод СА в Афганистан в декабре 1979 года или тоже на собраниях голосовали и советовали?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии