Молчали 4 дня. Хватит: В Совфеде раскрыли, как на самом деле прошла встреча с США в Эр-Рияде

Царьград коллаж Царьграда Сенатор Красин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными 24 марта в Саудовской Аравии прошли экспертные консультации России и США, в которых принимали участие советник директора ФСБ Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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