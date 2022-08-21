На Украине ввели сигналы тревоги, уведомляющие о разных видах опасности

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые сигналы тревоги ввели на Украине: о химической, радиационной опасности и об эвакуации из города, сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.