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На Украине ввели сигналы тревоги, уведомляющие о разных видах опасности

На Украине ввели сигналы тревоги, уведомляющие о разных видах опасности

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые сигналы тревоги ввели на Украине: о химической, радиационной опасности и об эвакуации из города, сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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