Датчик 3K, аккумулятор на 9900 мА•ч, IP66 и солнечная панель. Камера Xiaomi, которой не нужен Wi-Fi и электричество, поступила в продажу в Китае

За 649 юанейКомпания Xiaomi выпустила новую уличную смарт-камеру Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, которая рассчитана на установку в местах без доступа к электричеству и проводному интернету.
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