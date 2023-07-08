Заноза

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Антонов назвал жестом отчаяния поставку американских кассетных боеприпасов Украине

Антонов назвал жестом отчаяния поставку американских кассетных боеприпасов Украине

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Решение вашингтонской администрации поставить Киеву кассетные боеприпасы стало жестом отчаяния со стороны США, однако накачка Украины западным оружием никак не повлияет на достижение целей специальной военной операции.

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