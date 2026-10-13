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Мужчина избил посетителя фуд-корта в Санкт-Петербурге

Мужчина избил посетителя фуд-корта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 33-летнего мужчину, напавшего на 28-летнего посетителя фуд-корта в торговом комплексе.

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