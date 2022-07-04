Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы и кори

Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.
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