Аргументы недели

98 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    А у этих жителей украины своих мозгов, что никогда не было, что верят всякой брехне ??? Вы же люди а не безмозглые ба...«Нам говорили, пр...
  • Анатолий
    Фурсенко один из чиновников Славика Кэпээсэсного, который разрушал образование в России. И не совсем понятно зачем ег...Владимир Путин пр...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    «А нам говорили, что вот придут русские и всех стариков убьют, чтобы не платить пенсию».Это же надо быть такими затур...«Нам говорили, пр...

Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы и кори

Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы и кори

Американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх