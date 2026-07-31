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Вице-спикер ГД: препятствий для выхода ВС РФ к Приднестровью нет

Вице-спикер ГД: препятствий для выхода ВС РФ к Приднестровью нет Украины в границах 1991–2014 годов на картах мира больше не будет никогда.

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