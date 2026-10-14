Общежитие на 120 мест построили за шесть с половиной месяцев на территории Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, а церемония ввода здания в эксплуатацию прошла 3 декабря с участием заместителя губернатора Александра Павлова.
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