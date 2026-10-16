Взятки за безнаказанность В Калужской области двух бывших инспекторов ДПС осудили за 16 эпизодов взяточничества: полицейские получали деньги от водителей, чтобы не наказывать их за нарушения, в том числе пьяное вождение, выезд на встречку и ДТП.
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