Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что делать украинцам, чтобы спастись от русского возмездия?

Что делать украинцам, чтобы спастись от русского возмездия?

Юрий Кот Последние недели насытили небо Украины русскими гостинцами, а землю взрывами и пожарами.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Ну так и сдохнут не простивши. Да пусть хоть в ж..у гребутся.
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3 час.
Evgenija Palette
Сам ты - чушь.
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2 час.
Karmadon
Что делать украинцам, чтобы спастись от русского возмездия? С украинцами, надеюсь, останемся братьями. Если не сей момент, то хотя бы через поколение. Для нацистов – успеть удрать. Или самоубиться.
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30 мин.

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