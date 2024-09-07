Ну так и сдохнут не простивши. Да пусть хоть в ж..у гребутся.

Karmadon

Что делать украинцам, чтобы спастись от русского возмездия? С украинцами, надеюсь, останемся братьями. Если не сей момент, то хотя бы через поколение. Для нацистов – успеть удрать. Или самоубиться.