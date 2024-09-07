Юрий Кот Последние недели насытили небо Украины русскими гостинцами, а землю взрывами и пожарами.
Что делать украинцам, чтобы спастись от русского возмездия?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ural Karahanow
Ну так и сдохнут не простивши. Да пусть хоть в ж..у гребутся.
Ответить
3 час.
Evgenija Palette
Сам ты - чушь.
Ответить
2 час.
Karmadon
Что делать украинцам, чтобы спастись от русского возмездия? С украинцами, надеюсь, останемся братьями. Если не сей момент, то хотя бы через поколение. Для нацистов – успеть удрать. Или самоубиться.
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии