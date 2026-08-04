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Sony планирует снять пятого «Человека-паука» с Томом Холландом

Sony планирует снять пятого «Человека-паука» с Томом Холландом

Sony Pictures намерена снять пятый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, однако запускать продолжение в производство в ближайшее время не планируется, сообщает Deadline со ссылкой на продюсера Эми Паскаль и главу студии Тома Ротмана.

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