Фитиль роста немного подкрутили

После периода бурного роста экономика начала замедляться, а оптимизм предприятий — снижаться. Сказались и жесткая политика ЦБ, и сокращение бюджетных расходов, и проблемы с оплатой импорта, но главное — время, которое прошло с начала этого подъема.
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