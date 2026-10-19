Показы пройдут 2 и 3 ноября в рамках акции «Второй экран». В Архангельске 2 и 3 ноября пройдут семейные кинопоказы в рамках проекта «Киноканикулы».
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