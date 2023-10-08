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За рулем

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Электросамокаты надо запретить! Кто против?

Электросамокаты надо запретить! Кто против?

Власти Парижа в сентябре запретили кикшеринг – прокат электросамокатов. С учетом итогов референдума – 89% из 103 тысяч участвовавших горожан считают, что поминутной аренде такого транспорта в городе не место.

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