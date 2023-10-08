Электросамокаты надо запретить! Кто против?

Власти Парижа в сентябре запретили кикшеринг – прокат электросамокатов. С учетом итогов референдума – 89% из 103 тысяч участвовавших горожан считают, что поминутной аренде такого транспорта в городе не место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии