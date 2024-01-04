«Я устала»: Селена Гомес собирается завершить музыкальную карьеру

Певица и актриса дала откровенное интервью о своих планах Фото: © Shawn Punch/ AdMedia/ Global Look Press Бывшая звезда Disney Channel Селена Гомес рассказала, что собирается выпустить еще один альбом, а потом — совсем отойти от музыки и сосредоточиться исключительно на своей актерской карьере.