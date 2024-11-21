Ядерное обострение конфликта: Что представляет собой российская МБР

Сегодня, 21 ноября, украинская сторона заявила, что Россия якобы запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) по украинскому Днепру, что стало первым применением столь мощного ядерного оружия в конфликте.
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