Предприятия Новосибирской области и Республики Беларусь успешно сотрудничают в импортозамещении оптики и микроэлектроники

Глава региона побывал на производстве холдинга «Планар». Среди партнёров белорусского предприятия в нашей области – Новосибирский государственный технический университет и "Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.
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