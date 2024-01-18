Какие меры предосторожности нужно принять перед крещенскими купаниями

Для тех, кто собирается в Крещение погружаться в прорубь, полезные рекомендации дала старший преподаватель факультета физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности Мининского университета Елена Григорьева.
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