Петербург усиливает контроль за использованием электросамокатов в зоне платной парковки

Контролировать соблюдение правил будут пешие инспекторы и автомобили, оснащенные комплексами фото- и видеофиксации В Санкт-Петербурге с 1 мая стартует пилотный проект по более жесткому контролю за использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зоне платной парковки.
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