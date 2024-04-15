Петербург усиливает контроль за использованием электросамокатов в зоне платной парковки

Контролировать соблюдение правил будут пешие инспекторы и автомобили, оснащенные комплексами фото- и видеофиксации В Санкт-Петербурге с 1 мая стартует пилотный проект по более жесткому контролю за использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зоне платной парковки.