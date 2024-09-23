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Будущее уже здесь: китайские ученые планируют создавать «цифровых двойников» детей

Будущее уже здесь: китайские ученые планируют создавать «цифровых двойников» детей

Инновация позволит прогнозировать заболевания фото: Midjorney/ParentsКитайские ученые планируют в ближайшем будущем создавать цифровых двойников детей, о чем рассказал Николас Ю, исполнительный директор Гуанчжоуского института городских инноваций.

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