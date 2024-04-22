Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Власти сообщили о снижении уровня Тобола до 970 см за 6 часов

Власти сообщили о снижении уровня Тобола до 970 см за 6 часов

Ранним утром 23 апреля уровень реки Тобол около города Курган составлял 970 сантиметров. Информация актуальна на 04:00 (02:00 по московскому времени).

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