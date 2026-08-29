Колония на 3000 мест: власти Читы ищут подрядчика для проекта, который уже сорвал два срока

В Чите объявлен конкурс на поиск подрядчика для проектирования одного из самых масштабных и одновременно самых противоречивых объектов из мастер-плана города — учреждения объединённого типа на 3000 мест, которое должно заменить действующую исправительную колонию № 3.
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