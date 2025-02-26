Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка, угрожает семье и скрывает следы

"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка, угрожает семье и скрывает следы

Кисловодск гудит, как растревоженный улей! 21 февраля 2025 года на пешеходном переходе армянка за рулём с номером К896МХ761 сбила 12-летнюю девочку и, вместо помощи, газанула прочь, оставив ребёнка корчиться от боли.

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