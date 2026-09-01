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«Варяг» на посту меньше года: почему уход руководителя Департамента труда Забайкалья вызывает вопросы

«Варяг» на посту меньше года: почему уход руководителя Департамента труда Забайкалья вызывает вопросы

Руководитель Департамента труда и занятости Забайкальского края Екатерина Квашенкова покидает свой пост с 1 сентября 2026 года — по собственной инициативе, согласно подписанному распоряжению.

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