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В отношении ведущей "Дождя"* Котрикадзе** возбудили новое уголовное дело

В отношении ведущей "Дождя"* Котрикадзе** возбудили новое уголовное дело

Владимир Родионов/ИТАР/ТАСС Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении телеведущей Екатерины Котрикадзе**.

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