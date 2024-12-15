Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Камчатки

На Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
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