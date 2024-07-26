Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

На сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"открылся раздел для организаторов мероприятий. Здесь предприниматели смогут найти ответы на интересующие их вопросы и воспользоваться поддержкой от города.
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