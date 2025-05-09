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По Красной площади прошли парадные расчеты армий СНГ и дружественных стран

По Красной площади прошли парадные расчеты армий СНГ и дружественных стран

В рамках парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств и других дружественных иностранных государств.

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Елена Верия
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