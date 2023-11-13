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Рословик пропустит 4-6 недель из-за перелома голеностопа. Форвард «Коламбуса» набрал 8 очков в 14 матчах сезона НХЛ

Нападающий получил повреждение в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:4 Б). «Блю Джекетс» сообщили, что у хоккеиста перелом голеностопа, из-за чего он пропустит 4-6 недель.

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