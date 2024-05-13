Ouest-France: олимпийский факел в Париже доверили борцам за права трансгендеров

Летние Олимпийские Игры 2024. "Буду красоваться": Мисс Мартини стал первым дрэг-квин, который нес олимпийский факел © РИА Новости Владимир Астапкович Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Летние Олимпийские игры в Париже отмечены пропагандой социальной инклюзивности, пишет Ouest-France.