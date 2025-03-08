Первым делом — самолёты: как женщины покоряют гражданскую авиаотрасль России

В преддверии 8 марта RT побеседовал с лётчицами и инженером одного из российских авиационных КБ. Женщины рассказали, почему они пришли в профессию, как смогли выстроить отношения с коллегами-мужчинами, чему посвящают свободное время и о чём мечтают.