Zero Hedge
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Zero Hedge

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Sweden Discovers That Deporting Immigrant Gangsters Reduces Crime...

Sweden Discovers That Deporting Immigrant Gangsters Reduces Crime...

Sweden Discovers That Deporting Immigrant Gangsters Reduces Crime. Authored by Mike McDaniel via AmericanThinker.

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