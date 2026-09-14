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Су-34 поразили пункты временной дислокации ВСУ в Дружковке и под Харьковом

Су-34 поразили пункты временной дислокации ВСУ в Дружковке и под Харьковом

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дружковке в ДНР, а также в Харьковской области.

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