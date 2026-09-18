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Царьград

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Распишут сразу: участники СВО из Поморья могут зарегистрировать брак в сокращенные сроки

Распишут сразу: участники СВО из Поморья могут зарегистрировать брак в сокращенные сроки

В Поморье участники СВО могут в сокращенные сроки заключить бракВ агентстве ЗАГС Архангельской области напомнили жителям Поморья, которые являются участниками СВО, что у них есть возможность сократить срок госрегистрации заключения брака.

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