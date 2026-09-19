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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Стивенс: «У нас умная, универсальная и глубокая команда. Будем давить»

Президент « Бостона » Брэд Стивенс прокомментировал состояние команды и ее шансы на титул после спорного межсезонья.

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