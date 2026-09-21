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Квиз к 225-летию со дня рождения физика Бориса Якоби опубликовали на портале «Узнай Москву»

Квиз к 225-летию со дня рождения физика Бориса Якоби опубликовали на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-викторина о Борисе Якоби. Ее подготовили вместе с Политехническим музеем к 225-летию со дня рождения выдающегося физика и инженера.

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