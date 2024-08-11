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Петербургский дневник

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Боррель призвал Евросоюз рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля

Боррель призвал Евросоюз рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля

Глава ведомства призывает сократить подачу топлива и помощи мирному населению Газы Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в социальной сети X призвал ЕС рассмотреть введение санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за его призывы сократить подачу топлива и помощи мирному населению в секторе Газа.

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