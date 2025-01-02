В Черногории допустили рассмотрение запрета на оружие после стрельбы в кафе

Global Look Press/dpa/Soeren Stache Совет нацбезопасности Черногории, вероятно, рассмотрит запрет на владение оружием из-за стрельбы в кафе в Цетине, в результате которой погибли 10 человек, среди которых двое детей.
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