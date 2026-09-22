В Краснодаре работают 80 АЗС с дизелем из 81 открытой

В Краснодаре к утру 22 сентября работала 81 АЗС, тогда как днём ранее топливо продавали 84 станции. Дизельное топливо было доступно на 80 заправках, бензин АИ-92 — на 45, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 10, при этом 25 станций приостановили работу, а ещё 9 закрыты на ремонт.