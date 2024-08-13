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Царьград

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Стоящие на коленях пленные боевики ВСУ попали на видео в Курской области

Стоящие на коленях пленные боевики ВСУ попали на видео в Курской области

Пленные ВСУ на коленях обратились к командиру ВС РоссииВ телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" появилось видео, снятое в районе Курской области.

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