The Moscow Times: Из школьного учебника по окружающему миру выкинули... новая редакция...

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    давно пора этот либерастический рассадник жидо- масонства закрыть, а участников- посадить.Замдиректора бежа...
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Никогда еще немцы не жили так плохо, как при Путине. Российским школьникам станут меньше рассказывать о странах Европы и их культурном наследии, а вместо этого предложат больше узнать про дружественные Белоруссию, КНДР и Китай.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Да,неужели...?!&quot;Историю пишут победители...???&quot;А,если разобраться со званиями и регалиями тех,кто называет себя историками и потом уже с этого момента начать определять о правдивости что и как написал этот &quot;историк&quot;...Невозможно отличить что такое&quot;добро&quot; или&quot;зло&quot; если нет наглядно описанного и разобранного в деталях примера и уже видя и сравнивая эти примеры практически каждый скажет&quot;Да,это добро&quot; или&quot;Нет,это зло&quot;. Вот и здесь,многие&quot;историки&quot;получили звания и степени,однажды(а чаще всего много раз)написавшие в угоду западному хозяину&quot;монографии&quot;,кичутся этими званиями и каждый по своему  излагают правду....Вот только &quot;Правда-это то,что хотят услышать большинство из ....&quot; А&quot;Истина- не подверженное сомнению для большинства&quot;
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5 час.
Виктор zz
Конечно, надо говорить и про Беларусь, и про Китай, и про КНДР. Но и про Европу с Америкой тоже. Иначе вырастет поколение неучей, как в США. Где собирались отправить боевые корабли к берегам Беларуси.
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2 час.
Поль Меерсон
егэ-гееее...
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11 мин.
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