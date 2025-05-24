The Moscow Times: Из школьного учебника по окружающему миру выкинули... новая редакция...

Nikolia Vovchenko

Да,неужели...?!"Историю пишут победители...???"А,если разобраться со званиями и регалиями тех,кто называет себя историками и потом уже с этого момента начать определять о правдивости что и как написал этот "историк"...Невозможно отличить что такое"добро" или"зло" если нет наглядно описанного и разобранного в деталях примера и уже видя и сравнивая эти примеры практически каждый скажет"Да,это добро" или"Нет,это зло". Вот и здесь,многие"историки"получили звания и степени,однажды(а чаще всего много раз)написавшие в угоду западному хозяину"монографии",кичутся этими званиями и каждый по своему излагают правду....Вот только "Правда-это то,что хотят услышать большинство из ...." А"Истина- не подверженное сомнению для большинства"