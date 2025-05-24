Никогда еще немцы не жили так плохо, как при Путине. Российским школьникам станут меньше рассказывать о странах Европы и их культурном наследии, а вместо этого предложат больше узнать про дружественные Белоруссию, КНДР и Китай.
The Moscow Times: Из школьного учебника по окружающему миру выкинули... новая редакция...
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Да,неужели...?!"Историю пишут победители...???"А,если разобраться со званиями и регалиями тех,кто называет себя историками и потом уже с этого момента начать определять о правдивости что и как написал этот "историк"...Невозможно отличить что такое"добро" или"зло" если нет наглядно описанного и разобранного в деталях примера и уже видя и сравнивая эти примеры практически каждый скажет"Да,это добро" или"Нет,это зло". Вот и здесь,многие"историки"получили звания и степени,однажды(а чаще всего много раз)написавшие в угоду западному хозяину"монографии",кичутся этими званиями и каждый по своему излагают правду....Вот только "Правда-это то,что хотят услышать большинство из ...." А"Истина- не подверженное сомнению для большинства"
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5 час.
Виктор zz
Конечно, надо говорить и про Беларусь, и про Китай, и про КНДР. Но и про Европу с Америкой тоже. Иначе вырастет поколение неучей, как в США. Где собирались отправить боевые корабли к берегам Беларуси.
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2 час.
Поль Меерсон
егэ-гееее...
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11 мин.
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