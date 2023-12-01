ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ . Происходит ровно то, о чём мы писали вчера. Все признаки начала торгового эмбарго Армении бьют ключом.
Шах и мат от Путина. Россия лишает Армению доходов и рынков сбыта
Комментарии
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Виктор Луговой
И при чём тут Россия? Развели тут, пан-нымайш, антисанитарию на хруптах-овощах... Бацыллы-шмацыллы. Вот пусь сначала наведуть стерильный орднунг на том, шо везуть, а потом мы уже неспешно будем посмотреть.
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1 час.
Сергей Кочегаров
А давайте не трогать армян. Моисей вон евреев 40 лет водил и довел в конце концов до земель обетованных (без нефти, без газа) и экологически чистых. Пашинян водит армян за нос всего-то 5 лет... Носами их Бог не обидел, водить можно долго. Пусть ходят.
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57 мин.
Олег Орлов
Согласен... Многие , наши, русские армяне... И русский язык многие знают лучше коренного населения... У нас преподаватель физики в институте в 80-е годы был армянин... Очень профессионально преподавал... Да и диплом с отличием в Саратове получал, а также защищал диссертации...
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36 мин.
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