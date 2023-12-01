Шах и мат от Путина. Россия лишает Армению доходов и рынков сбыта

Виктор Луговой И при чём тут Россия? Развели тут, пан-нымайш, антисанитарию на хруптах-овощах... Бацыллы-шмацыллы. Вот пусь сначала наведуть стерильный орднунг на том, шо везуть, а потом мы уже неспешно будем посмотреть.

Сергей Кочегаров А давайте не трогать армян. Моисей вон евреев 40 лет водил и довел в конце концов до земель обетованных (без нефти, без газа) и экологически чистых. Пашинян водит армян за нос всего-то 5 лет... Носами их Бог не обидел, водить можно долго. Пусть ходят.